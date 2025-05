Saint-Louis étrenne son nouveau Palais de Justice : « Un principe d’équité sociale et territoriale », selon le garde des Sceaux Ousmane Diagne

Le ministre de la justice, dans le cadre du programme de modernisation de la Justice initié par le président de la République, a procédé ce vendredi à l’inauguration du Palais de Justice de Saint-Louis. En présence des autorités administratives et judiciaires, le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a d’abord rappelé le contexte qui est à l’origine de cette activité : « il faut relever qu’il s’agit d’une concrétisation d’un volet du vaste programme de modernisation de la Justice que Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, qui l’a inscrit dans « l'Agenda National de Transformation Sociale : Sénégal 2050. Je rappelle régulièrement qu’à la suite de son accession à la magistrature suprême, l’une des premières décisions majeures prises par Monsieur le Président de la République, a été de convoquer les « Assises de la Justice » qui ont mis l’accent sur la nécessité de procéder à une augmentation des moyens humains et financiers ainsi qu’à une amélioration des infrastructures », précise le ministre rappelant qu’en dépit d’un contexte budgétaire assez contraignant, « des efforts supplémentaires doivent être consentis pour l’achèvement rapide des travaux de construction de cet édifice qui a été inauguré ce vendredi dans l’ancienne capitale sénégalaise ». Selon Ousmane Diagne, « l’inauguration de ce nouveau Palais de Justice constitue, dans une certaine mesure, une matérialisation du principe d’équité sociale et territoriale, auquel est foncièrement attaché le Chef de l’État.Dans son allocution, le garde des sceaux insiste sur le déficit infrastructurel dont souffre le système judiciaire du Sénégal : « c’est un fait unanimement reconnu et dont la tendance nécessite d’être inversée. » Il rappelle également la mise en œuvre du Programme de Modernisation des Infrastructures du Ministère de la Justice (PROMIJ) qui devrait permettre « la construction de 69 ouvrages ».Dans cette perspective, « l’État du Sénégal s’emploie à réhabiliter et à rénover les édifices vétustes relevant des différentes structures des départements du Sénégal dont Saint-Louis, une ville en pleine expansion, qui va désormais « se doter d’une infrastructure judiciaire digne de son rang », indique le ministre rappelant que l’édifice « permettra également à la Cour d’appel, au Tribunal de Grande Instance et au Tribunal d’Instance, longtemps confinés dans des locaux inadaptés aux exigences d’une justice moderne, de bénéficier désormais d’un cadre offrant plus de commodités, aussi bien pour ses occupants que pour les usagers du Service public de la Justice. »Lors de l’inauguration, le ministre de la justice a profité de sa tribune pour réaffirmer la volonté du Gouvernement du Sénégal, sous l’autorité du Premier Ministre Ousmane Sonko, de poursuivre et d’intensifier les efforts consentis en faveur du système judiciaire sénégalais afin de le rendre plus efficient face aux défis du moment.