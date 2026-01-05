Saint-Louis : Tension à la frontière sénégalo-mauritanienne, des populations interpellent les plus hautes autorités

Des patrouilles de la gendarmerie mauritanienne, lourdement armées, ont été signalées menaçant des populations sénégalaises du quartier de “Goxu Mbadj” situé sur la Langue de Barbarie, dans une zone relevant clairement de la souveraineté du Sénégal. Selon certains riverains venus constater les faits, “ces agissements constituent une atteinte grave à notre intégrité territoriale et une source majeure de tensions pour les communautés locales.”
Par ailleurs, la Mauritanie envisage l’implantation d’un poste de police en face de la plateforme gazière située à Saint-Louis du Sénégal.
Une telle initiative suscite de vives inquiétudes, tant ses conséquences pourraient être néfastes et préjudiciables pour la pêche artisanale et pour les communautés de la Langue de Barbarie, qui ne vivent que de la mer.
Toute mesure sécuritaire dans une zone aussi sensible doit impérativement respecter, la souveraineté du Sénégal. Cependant, les populations n'ont pas manqué d'interpeller les plus hautes autorités à se saisir de la question pour un règlement diplomatique car le Sénégal et la Mauritanie restent deux pays frères unis par l'histoire et la géographie.
