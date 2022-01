Saint-Louis / Mansour Faye raille Mary Teuw Niane : « Je t’amènerai à la retraite forcée. Je t’offrirai une tondeuse pour raser ta tête et un billet pour la Mecque »

On aura tout entendu dans les discours politiques dans cette campagne électorale pour les élections locales du 23 Janvier prochain et tous les moyens sont bons pour s’attaquer à son adversaire. Aucun candidat ne ratant l'occasion de tourner en dérision son concurrent sur le terrain politique.



Il en a été ainsi à Saint-Louis où le candidat Mansour Faye a raillé son « Grand » Mary Teuw Niane, à l’occasion d’une caravane qu'il déroulait dans la ville tricentenaire. Le candidat de la coalition BBY à la commune de Saint-Louis promet d’amener Mary Teuw Niane à la retraite forcée au soir du 23 Janvier prochain. « Je ne me lancerais jamais dans les invectives. Et je ne prononcerais jamais de propos déplacés envers quelqu'un. Mais il y a un « grand » qui est un peu proche de nous, je lui conseille d’aller à la retraite car il avoisine les 70 ans. Et si on avoisine les 70 ans, l’idéal c’est d’aller à la retraite. Maintenant puisqu’il refuse de se retirer, le 23 Janvier nous allons lui préparer ses bagages. Je lui offrirais un tapis de prière et une tondeuse pour qu'il se coiffe les cheveux et en plus je lui donnerais un billet d’avion pour le pèlerinage à la Mecque », lance Mansour Faye à Mary Teuw Niane un de ses plus grands adversaires pour la conquête de la ville de Saint-Louis…