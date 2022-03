Saint-Louis : Le président Abdou Diouf honoré par la commune, avec une école baptisée en son nom.

L'École Émile Sarr, située dans la Commune de Saint-Louis, est rebaptisée École Président Abdou Diouf. Du nom du prédécesseur de Me Abdoulaye Wade, à la présidence de la République. Et ce, conformément au décret 2015-1873 du 15 décembre 2015, publié au Journal Officiel du 19 mars 2016'', a appris Dakaractu.



Dans le document signé par l'adjoint du Préfet de Saint Louis, Amadou Ba, invite est faite aux autorités de ladite commune de tenir compte dans leur correspondance, ces changements opérés.



Il s'agit, entre autre, du président du Conseil départemental, du maire de la Commune de Saint-Louis et des chefs des services départementaux.