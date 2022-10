Sadio Mané : « Une telle marque de reconnaissance me pousse à me battre davantage… »

Au lendemain de sa nomination en tant que meilleur deuxième joueur du monde à l’issue de la cérémonie du ballon d’or France 2002, Sadio Mané a délivré un message de remerciement.



Fier et surtout très reconnaissant, le lauréat du prix de l’engagement « Socrates » a promis de poursuivre son œuvre aussi bien sur le terrain qu’en dehors…



« Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma joie suite à ce prix SOCRATES. Une telle marque de reconnaissance me pousse à me battre davantage sur le terrain et en dehors. Mention spéciale à tout le peuple sénégalais et à toutes ces personnes qui n’arrêtent pas de me soutenir », a-t-il fait savoir sur son compte Instagram.