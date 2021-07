SOCIAL TABASKI - Touba Ca Kanam dégaine 28.682 boubous déjà cousus et 24 millions de francs

Comme à son habitude à la veille des événements religieux, Touba Ca Kanam a encore réagi en faveur des populations démunies en leur offrant des boubous de qualité et des enveloppes financières. Un total de 30 000 boubous est prévu dont 28 882 déjà cousus. Des enveloppes financières ont aussi été dégagées pour aider les familles ciblées à se procurer de bons moutons. Une initiative clairement expliquée par Serigne Mourtalla Mbacké Fatah et Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou, respectivement Président de la commission sociale de Tck et corrdonnateur de la structure.