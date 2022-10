SEN’EAU : les travailleurs menacent de « couper l’eau si la direction ne revient pas à la table de négociation … »

Ce mardi 18 octobre 2022, les travailleurs de la SEN’EAU ont haussé le ton à l'issue d'une assemblée générale devant la direction générale de cette entreprise.



Accompagnés par leurs camarades syndicalistes de la coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal, ces derniers accusent leur direction de gestion nébuleuse de la société depuis leur arrivée, de licenciements abusifs et de refus catégorique de négocier avec les travailleurs.



En effet, les travailleurs de la SEN’EAU sont entrés en conflit avec leur direction depuis plus de 5 mois causant des perturbations dans la distribution de l’eau dans le pays. Et lors de cette assemblée générale, les travailleurs de la SEN’EAU assurent que si la direction ne revient pas à la table de négociations, ils passeront à la vitesse supérieure. À en croire un agent de cette entreprise qui gère l’eau, le prochain mot d’ordre sera « de couper l’eau ».



Pour rappel, la société française Suez, à travers SEN’EAU gère depuis 2020 l’exploitation et la distribution de l’eau potable en zone urbaine et périurbaine du pays.