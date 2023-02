SARAYA / SANTÉ : le Conseil départemental, appuyé par la SGO, offre une ambulance d’une valeur de 35 millions.

Le Chef de l'exécutif départemental a fini par des instructions au MCD pour un très bon usage de l'ambulance.

En présence des autorités administratives et territoriales, une ambulance d'une valeur de 35 millions de francs CFA a été remise au Médecin Chef du district Sanitaire de Saraya.Ce bijou est arrivé grâce à la convention qui lie le Conseil départemental de Saraya à Sabodala Gold Opérations SGO, filiale d'Endeavour.Pour rappel, depuis leur accession à la tête du département de Saraya, Moussa Danfakha et son équipe ont fait de l'éducation et de la santé une priorité.En effet, après l'achat d'un régulateur pour stabiliser le courant dans l'hôpital, d'une table pour la Radio, le Conseil à travers la réception de cette ambulance, vient d'inscrire à son actif trois actions majeures pour l'essor du district de Saraya.D'ailleurs, le premier adjoint au Maire de Saraya, le Médecin Chef et le Préfet ne s'y trompent pas. Dans leurs discours, ils ont salué les efforts consentis par le Conseil départemental et son partenaire SGO dans l'amélioration des conditions sanitaires et éducatives.Ainsi, la réception de deux salles de classe au lycée de Saraya et l'arrivée de ce véhicule, le Préfet Cyprien Antoine Mballo a magnifié deux actions de qualité. Il a assuré le Conseil de son engagement et de sa reconnaissance. Le Préfet exhorte la SGO et la structure départementale à continuer dans ce sens.