Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation

Interpellé sur les risques de débordement du fleuve, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, renseigne que des communiqués sont tout le temps envoyés pour sonner l’alerte. Sous ce rapport, il rassure les populations pour des anticipations à ses cotes d’alerte même si le dépassement de 10 m est un danger. Cependant, des mesures d’atténuation sont prises dans certaines zones à l’exemple de Kidira prévu sous une durée d’un 1 an suivi d’une planification de la gestion des inondations en 5 ans et un master plan décennal allant de 2025 à 2034 jusqu’en 2050. Toutefois, il renseigne que la réhabilitation des mares est en cours pour une capacité de stockage plus large au niveau de Bakel.