Retour de la championne du monde de récital de Coran : la première réaction de Sokhna Ndatté Cissé.

La championne du monde Dubaï 2022, Sokhna Ndatté Cissé, a foulé le sol sénégalais, ce mardi 11 octobre 2022. Elle a été accueillie par la Ummah Islamique depuis l’aéroport de Diass.



Âgée de 14 ans et originaire de la ville sainte de Touba, elle est la première femme à gagner ce prix, depuis sa création. Avant elle, Mouthtaba Diallo et El Hadji Cheikh Dia avaient été respectivement champion et vice-champion du monde, il y a de cela quelques années. Une nouvelle belle consécration pour le Sénégal.



« Je suis honorée par la Oummah Islamique en particulier et par tous les Sénégalais en général. Je remercie le Bon Dieu, car tout a été accompli grâce à lui... », a déclaré la championne du monde, Sokhna Ndatté Cissé.



La lauréate internationale étudie, depuis 2015, au « Daara Mahdoul Maharif Al Islamiya » dirigé par le maître coranique Serigne Cheikouna Cissé. Elle y a mémorisé le Saint-Coran en 2018 et poursuit actuellement des études en sciences religieuses dans le même établissement. La Sénégalaise, nouvelle championne du monde, a eu à participer auparavant à des compétitions nationales et internationales.