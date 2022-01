Résultats Département de Bignona : YAW remporte 15 communes, Benno se console à Sindian, Bunt Bi la grosse surprise contrôle Niamone, l’UCS gagne Mlomp et Wallu sauvée à Coubalang…

La commission électorale du département Bignona a publié les résultats officiels du département qui polarise 19 communes. C’est la coalition Yewwi Askan Wi qui a remporté la majorité des communes sauf Coubalang où elle n’a pas présenté de candidat. C’est la coalition Wallu Sénégal qui a raflé la mise devant Benno Bokk Yakaar avec 1.525 contre 804.



La commune de Mlomp a été contrôlée par l’UCS d’Abdoulaye Baldé avec 499 voix contre 400 pour YAW et 255 pour BBY. La surprise vient de Bunt Bi qui a surclassée YAW et BBY avec 1011 contre 721 pour YAW et 550 pour Benno et enfin Sindian qui est tombée dans l’escarcelle de Benno avec 1038 et 881 pour YAW. Ainsi, la coalition d’Ousmane Sonko a perdu 4 communes dans le département et Benno n’a gagné qu’une seule commune.



Département de Bignona :



1- Coubalang :

Wallu Sénégal : 1525

BBY : 804

Gueum Sa Bop : 95



2- Balinghore :

Y AW : 1025

BBY : 310l’



3- Djibidione :

YAW : 1105

BBY : 709

Wallu : 188



4- Djignaki :

YAW : 2615

BBY : 1580

Wallu : 364



5- Diégoune

Yaw : 1121

BBY : 697

Wallu : 141



6- Tenghory

YAW : 3980

BBY : 1332



7- Kafountine

YAW : 2670

BBY : 2205



8- Diouloulou

YAW : 826

BBY : 487



9- Bignona

YAW : 4562

BBY : 2826



10- Kataba 1

YAW : 2668

BBY : 1124



11- Karthiack

YAW : 1386

BBY : 986



12- Thionk Essyl

YAW : 1814

BBY : 1595



13- Mangaguouleuck

YAW : 1428

BBY : 402



14- Oulampane

YAW : 1387

Gueum Sa Bopp : 949

BBY : 707



15- Mlomp

UCS : 499

YAW : 400

DIISO : 309

BBY : 255



16- Niamone

But Bi : 1011

YAW : 721

BBY : 550



17- OUONCK

YAW : 1134

BBY : 843



18- Suel

YAW : 1218

BBY : 568



19- Sindian

BBY : 1038

YAW : 881