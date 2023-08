Réseau Ouest-africain des défenseurs des droits humains : Aliou Sané intègre le conseil d’administration

À l’issue de l’assemblée générale du Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains / West African Human Rigths Defenders Network (ROADDH/WAHRDN) qui s’est tenue du 07 au 11 août 2023 à Lomé, le coordonnateur du mouvement Y’en a marre et vice-coordinateur de la plateforme F24 a intégré le conseil d’administration. Aliou Sané a été coopté pour intégrer le Conseil d'Administration du Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH).











Cette activité a rassemblé des responsables des coalitions et points focaux membres du réseau autour de certaines importantes questions d’intérêt continental qui ont été soulevées.











Le ROADDH est une Organisation Non Gouvernementale créée en mai 2005 et qui regroupe les coalitions des défenseurs des droits humains et Points focaux des 16 pays membres de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gambie, le Cap Vert, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, le Niger, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal, et le Togo. Son Secrétariat est basé à Lomé, au Togo.







Elle a pour mission la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits humains dans l’espace ouest africain à travers plusieurs actions telles que le renforcement des capacités des défenseurs des droits de l’homme, la surveillance et la documentation des violations des droits des défenseurs des droits humains, la promotion et la protection des droits de l’homme et l’État de droit en Afrique de l’Ouest.