Reportage/Tabaski 2023 : les condiments de première nécessité, une priorité pour les ménages

La conjoncture économique impacte les ménages sénégalais à l'occasion de la fête de la Tabaski. Souvent considérée comme l'une des grandes fêtes musulmanes, la Tabaski réunit les familles sénégalaises pour sa célébration. Dans les marchés, une affluence non moins considérable se fait sentir et les commerçants laissent entendre que les clients se font désirer. Occasion nous a été donnée pour recueillir l'avis des Sénégalais sur les condiments qui entrent dans les repas et autres plats à savoir les haricots, les maïs doux, les olives, les légumes râpés, etc. Ces produits qui sont utilisés pour la décoration et l'esthétique des plats ne sont pas la priorité. L'oignon et la pomme de terre qui accompagnent la viande de mouton sont les vedettes. Ces ingrédients sont parfois jugés trop chair tandis que d'autres estiment que les prix sont abordables et restent fixe.





Quant aux commerçants, ils soulignent que cette année, les clients s'intéressent peu à ces condiments décoratifs. Ils mentionnent et comprennent que la crise marquée par une conjoncture est passée par là.