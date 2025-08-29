[Reportage] - Plage de Cassation : le cœur vibrant de l’été dakarois, entre grillades, musique et vigilance

Au-delà de l’ambiance festive, la sécurité reste une priorité pour ceux qui veillent bénévolement sur la plage. Ils surveillent les zones à risque et orientent les enfants vers un espace surnommé « la piscine », un bassin naturel plus sûr entouré de pierres. « Nous sommes comme des policiers ou des gendarmes ici. Si quelqu’un fait n’importe quoi, nous intervenons », affirme Abdoulaye surnommé Baye Darou, rappelant leur rôle essentiel dans la prévention des noyades et des débordements.



Cependant, des incidents récents viennent assombrir l’image festive de Cassation et relancent le débat sur la sécurité du site. En effet, selon la Police nationale du Sénégal, trois individus ont été interpellés après avoir été surpris en pleins ébats sexuels sur la plage. L’un d’entre eux a même été lynché par la foule avant l’arrivée des forces de l’ordre, subissant une fracture au bras. Ces faits, largement relayés sur les réseaux sociaux, soulignent la nécessité d’un meilleur encadrement et d’une surveillance plus rigoureuse. Les bénévoles qui veillent déjà sur la plage demandent à l’État de leur fournir des moyens logistiques et de les reconnaître afin d’éviter de tels débordements. « Nous voulons que Cassation reste un lieu de plaisir et de détente pour tous, mais il faut que les autorités nous aident à mieux organiser la plage », plaide Ibrahima. Entre ambiance estivale et défis sécuritaires, Cassation continue de refléter les contrastes de la vie balnéaire à Dakar.

En plein été, la plage de Cassation, située près du parc Magic Land à Dakar, attire chaque jour des centaines de visiteurs en quête de fraîcheur et de détente. Aujourd’hui, sur place, c’est l’artiste Mbaye Bongo que nous avons trouvé en train d’assurer l’ambiance, chantant et dansant pour divertir les plagistes. « Chaque soir je suis là pour mettre de l’animation, surtout les week-ends où la fréquentation explose », confie-t-il, sourire aux lèvres.Pour beaucoup de Dakarois, Cassation reste un lieu incontournable de l’été, même si certains estiment que l’affluence n’est plus aussi forte que les années passées.Autour de la plage, les petites activités fleurissent. Le restaurant « Serigne Fallou » propose du poisson grillé à prix variés allant de 1 000 à 15 000 fcfa tandis que des cabanes sont louées entre 2 000 et 2 500 FCFA pour accueillir les familles. Selon les gérants, les tarifs restent accessibles, mais les infrastructures gagneraient à être modernisées pour renforcer l’attractivité du site. « Nous faisons de notre mieux pour accueillir les clients, mais l’État devrait davantage nous accompagner », explique Ibrahima, qui est sur les lieux depuis plus de 30 ans.