[Reportage] Élection d'un nouveau maire à Dakar : entre espoir et méfiance, les Dakarois réagissent...

Au lendemain de l’élection d’Abass Fall comme nouveau maire de Dakar, les habitants de la capitale expriment un sentiment mitigé entre optimisme et scepticisme.

Dans les rues de Colobane, plusieurs citoyens interrogés par Dakaractu ont livré leurs impressions. Pour certains, cette élection marque une nouvelle ère. « Nous espérons qu’il va changer le visage de Dakar durant son mandat », confie un commerçant. Les attentes sont nombreuses : la propreté, la fluidité du transport urbain, le renforcement de la sécurité et un meilleur éclairage public.

Mais d’autres Dakarois se montrent plus critiques, dénonçant une manœuvre politique. Ils estiment que l’éviction de Barthélémy Toye Dias est le fruit d’une intervention du régime en place. « Ce qui s’est passé n’est pas démocratique. Ils ont utilisé le pouvoir pour forcer son départ », déclare un jeune habitant.

Malgré ces divergences, les citoyens appellent à l’apaisement et attendent du nouveau maire qu’il mette de côté les considérations politiques.

« Qu’il fasse la différence entre la mairie et son parti politique. Nous voulons du travail, pas de la politique politicienne », insiste un autre résident au micro de Dakaractu.