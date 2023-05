Rencontre avec les anciennes gloires de la lutte : Le député Farba Ngom leur fait part de la décision du président Macky Sall de les "assister davantage"

Lors d'une rencontre avec les anciennes gloires de la lutte, l'honnorable député Farba Ngom a tenu à leur délivrer le message du Président Macky Sall.

Ainsi, le chargé de la mobilisation et de l'organisation du parti Présidentiel a fait savoir aux membres de l'association des anciennes gloires de la lutte, que le chef de l'État promet de faire "les efforts nécessaires pour que la lutte qui est notre sport national, puisse nous donner les mêmes résultats et satisfactions que le Football". Il s'agira selon lui, d'assister davantage les anciennes gloires, particulièrement en matière de prise en charge sanitaire.

D'après le député originaire des Agnam, le chef de l'État mise beaucoup "sur l'expérience des anciens lutteurs, manageurs et encadreurs pour orienter les jeunes et leur inculquer les valeurs cardinales du sport et de la citoyenneté."

Selon lui toujours, "le Président place la jeunesse au cœur de ses préoccupations, les investissements en matière d'éducation, de formation et d'emploi des jeunes plaident largement en sa faveur."

Une occasion de les exhorter à ne pas donner du crédit "aux discours des démagogues qui sèment les germes de la discorde." Et d'indiquer une autre option qui est celle du "culte de la paix" et de la "non violence", sans lesquels tout effort de développement sera anéanti".

De son côté, le président de l'association des anciennes gloires de la lutte s'est félicité du geste du président de la République en promettant d'œuvrer désormais en ce sens auprès de la jeunesse. Moustapha Guèye a également exprimé sa satisfaction relative à la prise en compte de leurs doléances.

Au finish, le Président leur a offert par l'intermédiaire du député Farba Ngom, deux billets pour le pèlerinage à la Mecque...