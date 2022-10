Rencontre avec l’association des élus locaux : Le ministre Mamadou Talla annonce la disponibilité des fonds de dotation.

Dans le cadre des visites de courtoisie engagées depuis quelque temps auprès des démembrements de son département ministériel, le ministre des collectivités territoriales a rencontré ce matin le bureau de l’Association des élus locaux du Sénégal.



Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées avec les acteurs pour le développement des collectivités territoriales du Sénégal. Le ministre Mamadou Talla qui a magnifié les efforts consentis par le gouvernement pour accompagner les collectivités territoriales, a profité de l’occasion pour annoncer la disponibilité des fonds de dotation des collectivités.



« J'ai souligné tout à l'heure les fonds pour dire que les fonds de dotation sont disponibles et les fonds d'équipement aussi le seront incessamment et dire qu’avant même qu'on obtienne ces fonds de dotation des avances, le ministère des finances a fait beaucoup d'avance. Donc je crois que le problème est derrière nous. Les fonds de dotation sont disponibles et les maires peuvent le confirmer et le reste va venir comme on a toujours accompagné les collectivités territoriales », a renseigné le ministre Mamadou Talla.



Une annonce fortement saluée par le président de l’association des élus locaux Adama Diouf, qui n’a pas manqué de réitérer au ministre la ferme volonté des élus locaux de continuer la coopération avec l’État pour des territoires viables et porteurs de progrès…