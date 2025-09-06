Remaniement ministériel : Yassine Fall, nouvelle ministre de la Justice

L'ancienne ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, est désormais la garde des Sceaux, succédant à Ousmane Diagne.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a justifié ce changement en soulignant que le secteur de la justice est une préoccupation majeure pour la population.
