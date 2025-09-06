Remaniement imminent du gouvernement sénégalais.

La Présidence de la République du Sénégal a annoncé un remaniement ministériel imminent via sa page Facebook officielle. Un message publié sur le réseau social indique que la composition du nouveau gouvernement sera dévoilée "dans quelques instants" depuis la Présidence de la République.
