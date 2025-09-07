Remaniement : Le message émouvant d’adieu de Jean Baptiste Tine après son départ du ministère de l’Intérieur

Le remaniement ministériel annoncé hier soir a marqué un tournant majeur, avec le départ du Général Jean Baptiste Tine du poste de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, remplacé par Me Bamba Cissé.



Dans un message émouvant publié sur sa page Facebook, le Général Tine a exprimé toute sa gratitude et son émotion à l’issue de sa mission. « Au terme de ma mission à la tête du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, je suis ému de gratitude envers Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Servir l’État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège qui m’ont profondément marqué », écrit-il.



Le Général a également tenu à remercier l’ensemble de ses collaborateurs : « Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à la DGPN, la GN, la BNSP, à l’administration territoriale et à tous les collaborateurs du Ministère pour leur dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir. À travers eux, je salue la Nation sénégalaise tout entière pour sa confiance et son soutien constants. »



Dans son message, il a par ailleurs félicité son successeur, à qui il souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions : « Je félicite chaleureusement le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, et lui adresse mes vœux de succès dans l’accomplissement de cette mission exigeante et essentielle pour notre pays. Je lui réitère mon soutien indéfectible dans la continuité du service de la République. »



Concluant son message avec optimisme, Jean Baptiste Tine a assuré qu’il reste convaincu de l’avenir radieux du Sénégal : « Je suis fier d’avoir pu contribuer, à ma manière, à son développement et à sa sécurité. Je suis convaincu que l’avenir est prometteur et que nous continuerons à travailler ensemble pour bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère. »

