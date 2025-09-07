Remaniement : Le message émouvant d’adieu de Jean Baptiste Tine après son départ du ministère de l’Intérieur


Remaniement : Le message émouvant d’adieu de Jean Baptiste Tine après son départ du ministère de l’Intérieur

Le remaniement ministériel annoncé hier soir a marqué un tournant majeur, avec le départ du Général Jean Baptiste Tine du poste de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, remplacé par Me Bamba Cissé.

Dans un message émouvant publié sur sa page Facebook, le Général Tine a exprimé toute sa gratitude et son émotion à l’issue de sa mission. « Au terme de ma mission à la tête du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, je suis ému de gratitude envers Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Servir l’État à ce niveau de responsabilité fut un honneur et un privilège qui m’ont profondément marqué », écrit-il.

Le Général a également tenu à remercier l’ensemble de ses collaborateurs : « Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à la DGPN, la GN, la BNSP, à l’administration territoriale et à tous les collaborateurs du Ministère pour leur dévouement, leur intégrité et leur sens du devoir. À travers eux, je salue la Nation sénégalaise tout entière pour sa confiance et son soutien constants. »

Dans son message, il a par ailleurs félicité son successeur, à qui il souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions : « Je félicite chaleureusement le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, et lui adresse mes vœux de succès dans l’accomplissement de cette mission exigeante et essentielle pour notre pays. Je lui réitère mon soutien indéfectible dans la continuité du service de la République. »

Concluant son message avec optimisme, Jean Baptiste Tine a assuré qu’il reste convaincu de l’avenir radieux du Sénégal : « Je suis fier d’avoir pu contribuer, à ma manière, à son développement et à sa sécurité. Je suis convaincu que l’avenir est prometteur et que nous continuerons à travailler ensemble pour bâtir un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère. »

Autres articles
Dimanche 7 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack - Approvisionnement en eau : La cité religieuse de Médina Baye réclame un nouveau forage 'C'est une nécessité!' (Président Jamyatou Ansarud'Din).

Kaolack - Approvisionnement en eau : La cité religieuse de Médina Baye réclame un nouveau forage 'C'est une nécessité!' (Président Jamyatou Ansarud'Din). - 07/09/2025

Réaction au remaniement ministériel (Par Thierno Bocoum)

Réaction au remaniement ministériel (Par Thierno Bocoum) - 07/09/2025

‎Gouvernement Sonko 2 : Kolda zappée de la liste...

‎Gouvernement Sonko 2 : Kolda zappée de la liste... - 07/09/2025

Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : 3 trafiquants arrêtés et une tentative de corruption avortée

Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : 3 trafiquants arrêtés et une tentative de corruption avortée - 07/09/2025

Nouveau gouvernement du Sénégal : voici la liste complète

Nouveau gouvernement du Sénégal : voici la liste complète - 07/09/2025

Sénégal : remaniement ministériel , l'ambassadeur Cheikh Niang nommé ministre des Affaires étrangères

Sénégal : remaniement ministériel , l'ambassadeur Cheikh Niang nommé ministre des Affaires étrangères - 06/09/2025

‎Gamou à Taslima (Sédhiou) : L'appel du khalife général aux jeunes à la non violence et les dérives dans les réseaux sociaux...

‎Gamou à Taslima (Sédhiou) : L'appel du khalife général aux jeunes à la non violence et les dérives dans les réseaux sociaux... - 06/09/2025

Remaniement ministériel : Yassine Fall, nouvelle ministre de la Justice

Remaniement ministériel : Yassine Fall, nouvelle ministre de la Justice - 06/09/2025

Remaniement gouvernemental : le Premier ministre Ousmane Sonko justifie sa décision

Remaniement gouvernemental : le Premier ministre Ousmane Sonko justifie sa décision - 06/09/2025

Remaniement imminent du gouvernement sénégalais.

Remaniement imminent du gouvernement sénégalais. - 06/09/2025

Trump accueillera le sommet du G20 dans son golf de Miami

Trump accueillera le sommet du G20 dans son golf de Miami - 06/09/2025

Le départ de Tunisie de la flottille pour Gaza reporté

Le départ de Tunisie de la flottille pour Gaza reporté - 06/09/2025

Au moins 63 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria

Au moins 63 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria - 06/09/2025

Au moins 55 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria (source sécuritaire et ONG)

Au moins 55 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria (source sécuritaire et ONG) - 06/09/2025

Me Abdou Dialy Kane sur le cas Farba Ngom : « Le juge a gardé le rapport de la contre-expertise 15 jours avant de nous en informer ! Ce qui est extrêmement grave »

Me Abdou Dialy Kane sur le cas Farba Ngom : « Le juge a gardé le rapport de la contre-expertise 15 jours avant de nous en informer ! Ce qui est extrêmement grave » - 06/09/2025

Côte d'Ivoire: un hippopotame fait chavirer une pirogue, 11 disparus

Côte d'Ivoire: un hippopotame fait chavirer une pirogue, 11 disparus - 06/09/2025

Mali : les six Sénégalais enlevés seraient relâchés, le MIAAE réagit…

Mali : les six Sénégalais enlevés seraient relâchés, le MIAAE réagit… - 06/09/2025

TOUBA- Abdoulaye Ndiaye ( chargé de communication de Farba Ngom) reçu par le khalife dénonce chantages et pressions politiques

TOUBA- Abdoulaye Ndiaye ( chargé de communication de Farba Ngom) reçu par le khalife dénonce chantages et pressions politiques - 06/09/2025

Abdou Samba Tôrô Diouf 90 ans d’un rare homme d’Etat et serviteur de sa Nation (Die Maty Fall)

Abdou Samba Tôrô Diouf 90 ans d’un rare homme d’Etat et serviteur de sa Nation (Die Maty Fall) - 06/09/2025

El Hadji Malick envoie un message fort : « Le Sénégal est plus fort que le Congo, et on va le prouver »

El Hadji Malick envoie un message fort : « Le Sénégal est plus fort que le Congo, et on va le prouver » - 06/09/2025

Abdoulaye Fall frappe fort : un Sénégal conquérant et déjà tourné vers Kinshasa

Abdoulaye Fall frappe fort : un Sénégal conquérant et déjà tourné vers Kinshasa - 06/09/2025

Thiadiaye en larmes : une mère, ses deux enfants et deux proches périssent dans un accident à Mbour

Thiadiaye en larmes : une mère, ses deux enfants et deux proches périssent dans un accident à Mbour - 06/09/2025

Mali : Enlèvement de six Sénégalais par des étrangers, annonce l’URS

Mali : Enlèvement de six Sénégalais par des étrangers, annonce l’URS - 05/09/2025

Medina Baye 2025 – Baye Ciss: « La présence des Comoriens montre une fois de plus l’internationalisation de la Fayda »

Medina Baye 2025 – Baye Ciss: « La présence des Comoriens montre une fois de plus l’internationalisation de la Fayda » - 05/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba : le Khalife prêche la paix et invite pouvoir et opposition à consolider le dialogue

Cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba : le Khalife prêche la paix et invite pouvoir et opposition à consolider le dialogue - 05/09/2025

Gamou Tivaouane - Thiénaba : 270 victimes dénombrées dont 7 morts (sapeurs-pompiers)

Gamou Tivaouane - Thiénaba : 270 victimes dénombrées dont 7 morts (sapeurs-pompiers) - 05/09/2025

Match Sénégal vs Soudan : Le Stade Abdoulaye Wade paralysé par un embouteillage monstre !

Match Sénégal vs Soudan : Le Stade Abdoulaye Wade paralysé par un embouteillage monstre ! - 05/09/2025

Guinée : Un homme surpris en train de vendre de la soupe à la viande de chien

Guinée : Un homme surpris en train de vendre de la soupe à la viande de chien - 05/09/2025

Assainissement : la BID et l’ONAS dévoilent à Cambérène une station de nouvelle génération capable de traiter 92.000 m³ d’eaux usées par jour

Assainissement : la BID et l’ONAS dévoilent à Cambérène une station de nouvelle génération capable de traiter 92.000 m³ d’eaux usées par jour - 05/09/2025

Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… »

Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… » - 05/09/2025

RSS Syndication