Régularisation du lotissement dit Hangar Pèlerin : le collectif des détenteurs de titres écrit au tandem Diomaye-Sonko

Le Collectif des détenteurs de titres de lotissement dit « Hangar Pèlerin » a adressé une lettre au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son Premier ministre, Ousmane Sonko. L'objectif est de leur rappeler l'approche de la date limite du 30 juin, annoncée comme la fin probable du processus de vérification du site. Le collectif s'attendait, depuis cette annonce, à ce que le gouvernement prenne contact pour communiquer les prochaines étapes de ce dossier.



« Nous tenons à rappeler et à réaffirmer que nous ne saurions être assimilés à des spéculateurs fonciers. Bien au contraire, nous sommes des citoyens sénégalais de bonne foi, des familles, des travailleurs, des entrepreneurs qui avons acquis nos parcelles dans le strict respect des règles en vigueur. Et ce, après vérification et autorisation des juridictions compétentes », a rappelé le collectif. Ce dernier précise que, depuis l'annonce de la date limite, plusieurs démarches ont été entreprises auprès des autorités compétentes pour exposer leur situation et rechercher une solution concertée.



« Nous avons adressé des correspondances et sollicité des audiences auprès des ministères et administrations concernés. Hélas, à ce jour, une seule de nos nombreuses sollicitations a reçu une réponse formelle. Ce silence quasi total des autorités face à nos appels nous paraît incompréhensible et nous le déplorons profondément », poursuit le communiqué.



À cet égard, le collectif des détenteurs de titres de lotissement interpelle le président de la République et le Premier Ministre, les priant d'« examiner une solution équitable, juste à leur situation ». Ils estiment qu'une régularisation de leurs titres sur le site du Hangar Pèlerin constituerait l’issue la plus juste.



Dans cette lettre, le collectif insiste sur plusieurs aspects pour que la solution proposée ne lèse pas davantage ses membres : la valeur du site de relogement doit être égale à celle du site de départ, les superficies équivalentes, et le respect de la position et de l’orientation des lots.