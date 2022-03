Regroupement à Marrakech : Une dizaine de joueurs dont Ismaïla Sarr et Édouard Mendy au rendez-vous... Une séance d'entrainement prévue cet après-midi...

Le regroupement des joueurs de l’équipe nationale de football du Sénégal bat son plein au Maroc. Au moins dix joueurs ont déjà répondu à l’appel de la tanière, précisément dans la ville de Marrakech.



Sur une vidéo postée sur le site officiel de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), on peut apercevoir le gardien de but numéro un de la tanière, Édouard Mendy, en compagnie de ses coéquipiers tels que Bingourou Kamara, Ismaïla Sarr, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, Saliou Ciss, Mame Baba Thiam, Abdoulaye Seck ou encore Bouna Sarr.



Comme annoncé par Aliou Cissé suite à la publication de sa liste de Lions, vendredi dernier, le groupe devrait être au complet ce lundi. Dans la foulée, une séance d'entraînement est programmée le même jour, dans l’après-midi.



Le Sénégal défiera l’Égypte ce vendredi 29 mars, au Stadium international du Caire, pour la première manche des matches de barrages du mondial Qatar 2022...