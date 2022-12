Régis Bogaert : « Demain on mettra la meilleure stratégie… les coups de pied arrêtés seront déterminants! »

Pour venir à bout de l’Angleterre, l’adjoint d’Aliou Cissé a avoué que les Lions sous la supervision du staff technique, ont beaucoup travaillé sur les coups de pied arrêtés défensifs comme offensifs.



Avec deux buts très évitables pris suite à des centres contre les Pays-Bas et puis face à l’Équateur, les Lions auront fort à faire contre les Anglais redoutables dans ce secteur du jeu.



« Cette équipe a beaucoup d’arguments et on a étudié les différentes formules qu’ils utilisent. Et demain la stratégie qu’on utilisera dans ce match, sera la meilleure par rapport à tout le travail qu'on a effectué. Ces coups de pied arrêtés dans ce genre de match peuvent faire la différence. Mieux, on va faire de sorte que nous, quand on aura des coups de pied arrêtés, de faire en sorte pour poser des problèmes à l’adversaire », a souhaité Régis Bogaert...