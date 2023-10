Réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice : Le Sytjust accuse les agents du ministère de la fonction publique et menace !

La relation entre le ministère de la fonction publique et le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) n'est toujours pas dans la meilleure de ses formes malgré ces quelques mois de rémittence des syndicalistes. Ces derniers ont déposé un préavis de grève ce 19 Octobre pour rappeler le ministre de la fonction publique ses obligations. "Le Ministre de la Fonction publique, préférant ne pas contrarier des prévaricateurs, affiche un manque d’autorité, de maîtrise et d’emprise sur son département, refusant d’harmoniser sa position à celle du ministre de la justice qui essaie de corriger la falsification", lit-on dans le communiqué, indiquant qu'ils ont altéré sciemment une délibération du gouvernement, entravant ainsi la volonté politique du Président de la République de doter les travailleurs de la justice d’un bon plan de carrière.



Poursuivant le communiqué, le Sytjust soutient également que des juristes au ministère de la fonction publique ont falsifié volontairement le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Et pourtant c'est un projet de loi examiné et adopté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 25 juillet 2018. "La fuite de responsabilité du ministre de la fonction publique ne laisse aux travailleurs de la justice que l’option d’exercer leur droit de grève pour faire cesser le préjudice moral et matériel qu’ils subissent depuis cinq ans", ont-ils menacé, en rappelant au ministre de la fonction publique sa responsabilité.