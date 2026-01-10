Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé…





Le principal suspect, Abdoulaye Faye, âgé de 29 ans et se présentant comme agent de sécurité, a été appréhendé en même temps que Kadiatou Konaté (21 ans) et Mayéni Soumah (20 ans), deux Guinéennes qui exerçaient la prostitution sous sa direction.







Une infiltration minutieusement préparée







L’arrestation fait suite à une enquête d’infiltration menée par la brigade de recherches du commissariat de Malika. Selon Libération, lors de la perquisition du domicile d’Abdoulaye Faye, les enquêteurs ont découvert un matériel accablant : 24 téléphones basiques équipés de puces électroniques servant à coordonner les rendez-vous avec la clientèle.







Les policiers ont également saisi trois carnets sanitaires, un blister de préservatifs et un appareil à chicha. Plus révélateur encore, une somme de 35.000 francs CFA a été trouvée sur place, dont un billet de 5.000 francs CFA que l’agent infiltré avait remis en paiement d’une prestation, se faisant ainsi passer pour un client.







Les trois individus interpellés devront répondre des chefs d’inculpation de proxénétisme, prostitution clandestine et incitation à la débauche devant les autorités judiciaires sénégalaises.

