Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play

À l’occasion du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévu ce vendredi 9 janvier 2026, et opposant le Sénégal au Mali, l’Ambassade du Sénégal à Bamako a lancé un appel solennel au calme, à la retenue et au fair-play à l’endroit des Sénégalais résidant au Mali.
Dans un communiqué rendu public, la représentation diplomatique invite ses compatriotes à éviter les fan zones dédiées et les lieux de rassemblement, et à suivre la rencontre depuis leurs domiciles. L’Ambassade les exhorte également à s’abstenir de tout acte ou comportement pouvant être interprété comme une provocation, dans un contexte marqué par la ferveur autour de ce derby ouest-africain.
Rappelant que le sport demeure un facteur de cohésion sociale, l’Ambassade souligne qu’il « ne peut unir les hommes et les femmes que dans la paix », appelant ainsi à préserver les excellentes relations fraternelles entre les peuples sénégalais et malien.
-
Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère
-
Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg
-
Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés
-
Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État : "Un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État" (Syntes)
-
Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées