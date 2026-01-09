Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés

Un mort et 12 blessés, dont 04 dans un état grave, c’est le bilan provisoire de l’accident survenu ce vendredi matin à hauteur de Gapakh dans la commune de Paoskoto, (département de Nioro du rip).
Selon une source de Dakaractu Kaolack, un véhicule « Cheikhou Chérifou » aurait effectué une sortie de route pour des raisons non encore connues.
Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers de Kaolack ont évacué le corps, ainsi que les blessés à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass.
Autres articles
-
Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère
-
Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg
-
Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play
-
Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État : "Un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État" (Syntes)
-
Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées