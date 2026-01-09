Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés


Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés
Un mort et 12 blessés, dont 04 dans un état grave, c’est le bilan provisoire de l’accident survenu ce vendredi matin à hauteur de Gapakh dans la commune de Paoskoto, (département de Nioro du rip).
 
Selon une source de Dakaractu Kaolack, un véhicule « Cheikhou Chérifou » aurait effectué une sortie de route pour des raisons non encore connues.
 
 
Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers de Kaolack ont évacué le corps, ainsi que les blessés à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass.
Vendredi 9 Janvier 2026
