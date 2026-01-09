Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce de la République du Sénégal vient de publier un arrêté établissant les prix plafond du riz brisé ordinaire importé dans la région de Dakar. Conformément au décret n°2022-89 du 17 janvier 2022 relatif aux régimes de prix et aux procédures de dénouement du contentieux économique, l’arrêté fixe les tarifs maximums pour le riz brisé d'origine indienne, vietnamienne, thaïlandaise, pakistanaise et myanmaraise.







Dans la capitale sénégalaise, les prix plafond s’établissent comme suit : 270 000 francs CFA par tonne pour l’importation, 274 000 francs CFA par tonne pour la vente en gros, 280 000 francs CFA par tonne pour la demi-gros, et 300 francs CFA par kilogramme pour la vente au détail. Pour les autres régions du pays, ces prix seront majorés d’un différentiel de transport qui sera déterminé par le Conseil régional de la Consommation de chaque zone.







L’arrêté impose également aux commerçants de publier les prix fixés de manière visible et lisible dans leurs points de vente, notamment par le biais de marquage, d’étiquetage et d’affichage appropriés. Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées conformément à la législation en vigueur.







Cette mesure fait suite à l’avis du Conseil national de la Consommation émis le 18 décembre 2025. Le Directeur du Commerce intérieur est chargé de l’application de cet arrêté, qui a été signé par le Dr Serigne Guèye Diop, Ministre de l’Industrie et du Commerce.

