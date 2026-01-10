Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando

Le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, Dr Mabouba Diagne, a présidé ce samedi à Thiès la cérémonie de réception de 1 050 bovins de races améliorées en provenance du Brésil, dans le cadre de la politique nationale d’amélioration génétique du cheptel initiée par l’État du Sénégal.
Lesdits animaux ont été ainsi acquis dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et le groupement pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif au Sénégal( GEPES).
Selon la tutelle, cette opération est réalisée grâce à la subvention d'un montant de 1 milliard 450 millions que l'État a octroyés aux éleveurs, qui est inscrit dans le budget alloué au ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. " Cet appui qui a permis la cession des animaux aux bénéficiaires à un prix subventionné de 50% au coût par sujet", a informé le ministre Mabouba Diagne.
