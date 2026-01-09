Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée »

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réaffirmé ce jeudi, l’engagement du Sénégal à approfondir sa coopération avec la Mauritanie, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay. Au cœur de cette rencontre, la transformation des zones frontalières en espaces de prospérité et non de tension. « Nous avons travaillé, le Premier ministre et moi-même, sur directive de nos deux présidents de la République, pour faire de ces zones, des zones de prospérité partagée, des zones de pacification entre les États et les peuples, et non pas des zones de compétition ou de tension », a déclaré Ousmane Sonko lors de sa prise de parole cet après midi.







Le chef du gouvernement du Sénégal a insisté sur l’importance de cette vision commune qui place la coopération mutuellement bénéfique au centre des relations bilatérales. Cette approche marque une rupture avec les logiques de rivalité qui ont parfois caractérisé les relations dans la sous-région. Ousmane Sonko a réitéré ses remerciements à Son Excellence le Premier ministre mauritanien et à sa délégation, tout en assurant « de l’ouverture et de la disponibilité du Sénégal à aller chaque jour un peu plus loin dans notre collaboration avec la Mauritanie, comme avec tous nos voisins et avec tous les pays africains ».







Des accords historiques salués







Le Premier ministre sénégalais a tenu à saluer les avancées significatives réalisées par la République Islamique de Mauritanie depuis l’avènement au pouvoir du Président Mohamed Ould Ghazouani. Parmi ces progrès, il a mis en exergue plusieurs accords qualifiés d’historiques. « L’accord qui permet aujourd’hui de dépasser la problématique liée aux conditions d’installation des populations de part et d’autre, figure au premier rang de ces avancées. Cet accord prévoit notamment la levée de toutes les obstructions à l’installation des populations des deux côtés de la frontière.





Facilitation de la libre circulation







Concrètement, dans ses accords, les mesures adoptées incluent la simplification des conditions de délivrance des titres de séjour, la suppression de l’exigence de permis de travail, et l’élimination de nombreux freins administratifs qui pesaient lourdement sur les citoyens des deux pays. « L’enlèvement de freins qui étaient lourds à supporter pour nos concitoyens, constitue une avancée majeure dans la facilitation de la libre circulation et de l’établissement des populations frontalières », a souligné Ousmane Sonko.







Le secteur de la pêche consolidé







En dehors des questions migratoires, le Premier ministre a également mis l’accent sur le volet économique de la coopération, notamment dans le secteur stratégique de la pêche. Le renouvellement des accords de pêche et la volonté commune de poursuivre dans cette dynamique témoignent de l’ancrage durable de cette coopération.







Une main tendue pour une franche coopération







Ousmane Sonko a adressé un message fort à son homologue mauritanien en ces termes : « Monsieur le Premier ministre, soyez-en remercié et comprenez que le Sénégal tend la main et sera un pays ouvert également pour la Mauritanie, pour toutes les préoccupations de cette région ». Cette déclaration s’inscrit dans la politique du nouveau régime du tandem Diomaye/Sonko et qui promeut le renforcement de l’intégration régionale, mais également, qui tend à faire de la coopération avec les pays voisins, un pilier de sa diplomatie.

