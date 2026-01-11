Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching

Le programme de mentorat et de leadership féminin dénommé « FEM-WeLeadHer » (Femmes et leadership en Mouvement) a été officiellement lancé, ce samedi 10 janvier 2026. Ce programme inédit vise à accompagner une nouvelle génération de femmes leaders à travers un dispositif structuré de mentorat, coaching et sororité, dans une approche à la fois humaine, éthique et stratégique.

L’initiatrice de ce programme est Khadidiatou Cissé Seck. Selon la formatrice du cabinet WeWaxtaan coaching et initiatrice du programme de mentorat FEM-WeLeadher, le but est de créer un cadre pour les femmes afin qu’elles puissent s’épanouir et avoir la latitude et la possibilité d’être écoutées, portées, supportées et de pouvoir mettre en avant leur compétence et leur potentialité. Selon le coach, formatrice professionnelle certifiée en intelligence émotionnelle et en leadership, l’accès des femmes aux espaces de décision reste encore limité par des normes sociales persistantes, un déficit de modèles accessibles et un accompagnement souvent informel ou inadapté. Ainsi FEM-WeLeadHer est né de la conviction que le leadership féminin se construit durablement lorsqu’il est accompagné, reconnu et soutenu dans un cadre éthique et structurant.

Elle rappelle que l’idée du nom FÉM renvoie à notre culture car l’on a souvent tendance à croire et à imaginer immédiatement toutes les stratégies que les femmes mettent en avant pour alimenter ou bien pour apaiser leur vécu de couple. D’où cette pensée de mettre le nom FEM pour parler sur le leadership et les cohortes qui seront mises en place en alliant le mentorat et le coaching. Chaque mentée ou mentorée aura un mentor et un coach parce que le mentorat seul ne suffit pas. Il a besoin d’être accompagné par le coaching qui apporte de l’éclairage, de la guidance et qui mène vers une prise de confiance. Pour y adhérer, des cohortes de 3 mois vont être mises en place avec des formulaires qui vont être lancés à travers les réseaux, des groupes, des mentors et toutes les femmes en transition de 18 à 40 ans pour le postulat. Pour participer à ce programme, les critères de sélection sont l’âge compris entre 18 et 40 ans, l’entrepreneuriat, être en transition, et aussi avoir cette envie de grandir.

Elle précise que ce programme panafricain ne compte pour le moment que des partenaires stratégiques. Ceci dit, elle invite tous les partenaires à venir les rejoindre pour accompagner ce programme parce que c’est un programme d’intérêt public qui accompagne le leadership mais aussi le développement durable.

Ainsi, elle tend la main à toutes ces femmes qui ont besoin de guidance et d’être mieux éclairées dans leur vie.