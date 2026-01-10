Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie

Un drame a été évité de justesse le 9 janvier à Malika grâce à la vigilance d’une habitante du quartier. Vers 9h30, M.M. Sall a contacté le commissariat de Malika pour signaler une découverte bouleversante : un bébé gisait abandonné dans une rue proche du stade municipal.
Libération qui revient sur cette affaire ignoble, indique que les agents de police se sont rendus immédiatement sur les lieux. À leur arrivée, ils ont trouvé un nouveau-né de sexe masculin, heureusement encore en vie. L’enfant était enroulé dans un tissu que la personne l’ayant découvert avait placé sur lui pour le protéger. Son cordon ombilical, encore attaché, n’avait pas fait l’objet de soins appropriés. Néanmoins, aucune trace de violence ou de blessure n’était visible sur son corps. Selon les premières estimations des autorités, la naissance aurait eu lieu quelques heures plus tôt, vraisemblablement durant la nuit précédente, entre le 8 et le 9 janvier 2026.
Les pompiers, appelés en urgence, ont rapidement évacué le nourrisson vers la maternité du centre de santé de Malika. Après un examen médical complet, les professionnels de santé ont confirmé que le bébé était vivant et dans un état permettant sa prise en charge.
Une enquête a été lancée par les services de police pour retrouver la mère de l’enfant et déterminer les circonstances exactes de cet abandon. Les autorités appellent toute personne disposant d’informations à se manifester pour faire avancer l’investigation.
