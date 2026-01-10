Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée

Donald Trump a surpris jeudi les dirigeants des compagnies pétrolières américaines en interrompant leur réunion à la Maison-Blanche pour leur faire visiter les travaux de rénovation en cours.







Le président qui s’est félicité de l’avancement de la salle de bal, estime que le chantier était en avance sur le calendrier et sous budget. Il a promis que ce serait la meilleure salle du genre au monde et la plus grande de la résidence présidentielle. Il a évoqué les mesures de sécurité renforcées prévues pour son inauguration, notamment l’installation de verre pare-balles et de dômes de protection.







Une digression architecturale inattendue au moment où Trump demande aux géants du pétrole d’investir 100 milliards de dollars dans l’exploitation des réserves vénézuéliennes.

