Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés

Suite aux instructions du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le commissariat de Guédiawaye poursuit activement la traque pour mettre la main sur l’ensemble des suspects liés à l’affaire « Simol », enregistrée le 4 janvier dernier à l’arrêt Dial Mbaye.







Hier, le lutteur Abdou Lô Sène, connu sous le pseudonyme de Bébé Jackson, son entraîneur Omar Diallo ainsi que ses accompagnateurs Modou Yade, Papa Niang et Youssou Samb ont été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour des faits de rassemblement illicite ayant causé des dommages matériels et corporels.







Les prévenus auraient occasionné des dégâts tant aux personnes qu’aux biens lors de cet incident. Dans l’attente d’un retour devant la justice, ils seront notifiés de leur sort aujourd’hui. Selon Libération, les forces de l’ordre de Guédiawaye s’emploient à localiser et interpeller 7 autres personnes identifiées grâce aux images de vidéosurveillance.

