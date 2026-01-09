Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État : "Un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État" (Syntes)


François Babacar Touré, secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs de l'Enseignement Supérieur (SYNTES), a salué la signature du décret instituant une indemnité représentative de logement pour les agents de l'État. "C'est un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État, en particulier pour ceux de l'enseignement supérieur", a-t-il déclaré.

Le SYNTES félicite le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour cette décision qui répond à une attente de longue date des travailleurs.

Cependant, le syndicat invite le gouvernement à poursuivre les efforts pour régler les autres questions en suspens, notamment l'harmonisation de la grille indemnitaire des personnels administratifs, techniques et des services, ainsi que l'application du nouveau décret qui régit les statuts d'impasse. L'allongement de la date de départ à la retraite à 65 ans est également une revendication qui sera prochainement abordée.

Le SYNTES attend maintenant que le gouvernement mette en œuvre les mesures nécessaires pour que cette indemnité soit effectivement versée et que les autres revendications soient satisfaites.
Vendredi 9 Janvier 2026
