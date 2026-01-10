Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis…

Les éléments de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) ont réalisé une prise majeure dans la nuit du 8 au 9 janvier à Mbodiène, dans la région de Thiès. Au cours d’une opération de patrouille de routine, les forces de l’ordre ont intercepté un véhicule transportant une cargaison impressionnante de drogue.







La fouille du véhicule a permis de découvrir 196 kilogrammes de chanvre indien, soigneusement dissimulés à l’intérieur. Les suspects, qui étaient à bord d’une charrette selon Libération, ont tenté de prendre la fuite dès qu’ils ont aperçu les agents de l’Ocrtis, mais ils ont été rapidement maîtrisés.

