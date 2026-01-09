Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère

L’ancien ministre de la communication, Me Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère Khadidiatou Ba, ce jeudi. La levée du corps est prévue ce vendredi 10 janvier à 15 heures à la mosquée HLM Grand Yoff, située à côté de la Brioche Dorée, en face de l’arrêt BRT. L’enterrement se déroulera samedi à Ourossogui. Une cérémonie de prière du troisième jour aura lieu le lundi 13 janvier à Hann Marinas.







Dakaractu présente ses condoléances à toute la famille endeuillée.

