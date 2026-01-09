COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) entame une nouvelle phase avec la nomination du Dr Ndéné Mbodj à sa tête. C’est dans ce contexte que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Daouda Ngom, a effectué une visite officielle du COUD ce jeudi 8 janvier 2026. Accueilli par la direction, les travailleurs, les syndicats, les étudiants et les repreneurs, le ministre a voulu donner un signal d’écoute et de dialogue à l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire.







Dans sa prise de parole, le directeur du COUD, Dr Ndéné Mbodj, a insisté sur l’importance de la concertation et de la collaboration. Il a salué la présence du ministre et exprimé sa conviction que cette visite débouchera sur des cadres de travail concrets. Soulignant la diversité des acteurs présents, personnel administratif, 17 syndicats, délégués étudiants et partenaires privés, il a réaffirmé son engagement à défendre les intérêts du COUD et à œuvrer pour des résultats profitables à tous, dans un environnement universitaire qu’il reconnaît complexe et exigeant.







De son côté, le professeur Daouda Ngom, ancien étudiant et ancien résident du campus de Dakar, a rappelé son attachement personnel à l’Université Cheikh Anta Diop. Il a mis en avant le rôle central des œuvres sociales dans la stabilité universitaire, indiquant que près de 45 % du budget de son ministère y est consacré. Hébergement, restauration et prise en charge sanitaire des étudiants demeurent, selon lui, des priorités stratégiques pour bâtir un capital humain de qualité, conformément à l’agenda national de transformation « Sénégal Vision 2050 ».







La visite a également permis au ministre de constater l’état d’avancement des chantiers, notamment le projet de 3 500 lits à la cité Claudel, réalisé en partenariat public-privé. Reconnaissant les difficultés liées à l’augmentation des effectifs étudiants et aux contraintes budgétaires, le ministre a rassuré les acteurs sur la volonté de l’État de finaliser les infrastructures en cours et d’apurer progressivement les dettes envers les repreneurs.

