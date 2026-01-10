Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement

Dans un communiqué rendu public, l’Alliance Pour la République (APR) dresse un bilan accablant de l’année 2025, qu’elle qualifie de l’une des plus dures et des plus éprouvantes pour le vaillant peuple sénégalais ».



Le parti d’opposition, face à ce qu’il considère comme une gestion catastrophique du pays, ne fait pas de cadeaux au tandem Diomaye-Sonko. « Abandonnés à leur triste sort face à une crise politique, économique, sociale et morale exceptionnellement grave, nos compatriotes vivent à la limite de l’humainement acceptable », lit-on dans le communiqué signé par le Secrétariat Exécutif National.







Une gouvernance jugée incompétente







L’APR accuse le pouvoir en place d’avoir multiplié les reniements et forfaitures emblématiques, note un échec de la tournée économique du Président en Casamance et l’absence de perspectives pour redresser la situation. Le parti rejette catégoriquement les réformes constitutionnelles par voie parlementaire proposées par le gouvernement. « Le problème du Sénégal, qui a réalisé trois alternances démocratiques et pacifiques, n’est pas institutionnel. Il est économique, social et de l’ordre d’une gouvernance en dessous des standards », ajoute le communiqué.







Critiques sur la gestion économique et sociale







L’opposition dénonce un « blocage économique » résultant de mesures qualifiées de « tatillonnes, ineptes et hasardeuses ». Elle pointe du doigt la diplomatie en ruines, l’école et l’université abandonnées, une agriculture en souffrance, ainsi que le chômage de masse et les difficultés de la ménagère sénégalaise.







Par ailleurs, l’APR s’interroge sur l’obtention par le gouvernement de « dizaines de milliards, hors circuits légaux » en seulement deux jours, qualifiant cette « ingénierie financière » de « cinglant aveu d’impuissance coupable ».







Tensions politiques et judiciaires







Dans leur communiqué, les membres de l’APR évoquent également les tensions internes au sein du pouvoir, avec une « lutte mortelle entre les deux têtes de l’Exécutif », empêchant une gouvernance efficace au bénéfice du peuple. L’opposition accuse également le Premier ministre Ousmane Sonko de chercher à « mobiliser un pan du système judiciaire » pour échapper à une condamnation dans l’affaire Mame Mbaye Niang, et appelle les magistrats de la Cour Suprême à ne pas céder à ces pressions.







Face à cette situation jugée « insoutenable », l’APR affirme que « vaincre le pouvoir du Pastef est la seule voie salutaire » pour sauver le Sénégal du marasme et assouvir les aspirations et les espérances les plus fortes du peuple sénégalais.

