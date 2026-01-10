Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement


Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement

Dans un communiqué rendu public, l’Alliance Pour la République (APR) dresse un bilan accablant de l’année 2025, qu’elle qualifie de l’une des plus dures et des plus éprouvantes pour le vaillant peuple sénégalais ». 

Le parti d’opposition, face à ce qu’il considère comme une gestion catastrophique du pays, ne fait pas de cadeaux au tandem Diomaye-Sonko. « Abandonnés à leur triste sort face à une crise politique, économique, sociale et morale exceptionnellement grave, nos compatriotes vivent à la limite de l’humainement acceptable », lit-on dans le communiqué signé par le Secrétariat Exécutif National.

 

Une gouvernance jugée incompétente

 

L’APR accuse le pouvoir en place d’avoir multiplié les reniements et forfaitures emblématiques, note un échec de la tournée économique du Président en Casamance et l’absence de perspectives pour redresser la situation. Le parti rejette catégoriquement les réformes constitutionnelles par voie parlementaire proposées par le gouvernement. « Le problème du Sénégal, qui a réalisé trois alternances démocratiques et pacifiques, n’est pas institutionnel. Il est économique, social et de l’ordre d’une gouvernance en dessous des standards », ajoute le communiqué. 

 

Critiques sur la gestion économique et sociale

 

L’opposition dénonce un « blocage économique » résultant de mesures qualifiées de « tatillonnes, ineptes et hasardeuses ». Elle pointe du doigt la diplomatie en ruines, l’école et l’université abandonnées, une agriculture en souffrance, ainsi que le chômage de masse et les difficultés de la ménagère sénégalaise.

 

Par ailleurs, l’APR s’interroge sur l’obtention par le gouvernement de « dizaines de milliards, hors circuits légaux » en seulement deux jours, qualifiant cette « ingénierie financière » de « cinglant aveu d’impuissance coupable ». 

 

Tensions politiques et judiciaires

 

Dans leur communiqué, les membres de l’APR évoquent également les tensions internes au sein du pouvoir, avec une « lutte mortelle entre les deux têtes de l’Exécutif », empêchant une gouvernance efficace au bénéfice du peuple. L’opposition accuse également le Premier ministre Ousmane Sonko de chercher à « mobiliser un pan du système judiciaire » pour échapper à une condamnation dans l’affaire Mame Mbaye Niang, et appelle les magistrats de la Cour Suprême à ne pas céder à ces pressions.

 

Face à cette situation jugée « insoutenable », l’APR affirme que « vaincre le pouvoir du Pastef est la seule voie salutaire » pour sauver le Sénégal du marasme et assouvir les aspirations et les espérances les plus fortes du peuple sénégalais. 

Autres articles
Samedi 10 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall - 10/01/2026

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée - 10/01/2026

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité - 10/01/2026

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye - 10/01/2026

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis…

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis… - 10/01/2026

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie - 10/01/2026

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants - 10/01/2026

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé…

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé… - 10/01/2026

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants - 10/01/2026

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique - 09/01/2026

Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir

Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir - 09/01/2026

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés - 09/01/2026

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué - 09/01/2026

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère - 09/01/2026

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg - 09/01/2026

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés - 09/01/2026

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play - 09/01/2026

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État :

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État : "Un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État" (Syntes) - 09/01/2026

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées - 09/01/2026

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM - 09/01/2026

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés - 09/01/2026

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions…

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions… - 09/01/2026

COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants

COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants - 09/01/2026

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée »

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée » - 09/01/2026

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP - 09/01/2026

Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale

Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale - 09/01/2026

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse - 08/01/2026

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire - 08/01/2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026 - 08/01/2026

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires - 08/01/2026

RSS Syndication