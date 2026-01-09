Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique

Une mission conjointe d’enquête dans l’affaire relative à l’inspection de l’entreprise Softcare est en cours. C’est une information qui vient d’être annoncée par le Ministère de la Santé et de l’hygiène publique



Dans le communiqué dudit ministère, il indique que « l’enquête a débuté le 19 décembre 2025 avec l’intervention de l’Inspection interne du MSHP, parallèlement, la procédure de la mission conjointe a été engagée ».



D’ailleurs « Cette mission conjointe, composée d’experts du MSHP, du Ministère chargé du commerce et d’un député représentant l’assemblée nationale, a entamé ses travaux d’investigation le mercredi 7 janvier 2026 ».



Dans cette perspective, « le MSHP réitère son engagement à revenir vers le public avec des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, dès que la mission aura déposé son rapport ».

