Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse

Les habitants de la commune de Tomboroncoto tirent la sonnette d’alarme. Malgré la présence de plusieurs sociétés minières sur leur territoire, ils ne bénéficient d’aucune retombée économique et font face à de graves problèmes d’infrastructures de base. C’est le constat amer qu’a fait le député Thierno Alassane Sall lors de sa tournée dans la région de Kédougou. 

À Tomboroncoto, commune abritant de nombreuses entreprises minières, la population vit dans des conditions difficiles, au pied même des exploitations.

 

« Les ressources minières sont là, mais nous ne voyons rien », déplore N’Fally Keïta, habitant du village. « Les sociétés minières veulent même déplacer des familles, c’est vraiment déplorable », ajoute-t-il dans une prise de parole qui lui permet d’exprimer le sentiment général d’abandon qui règne dans la localité. Demba Diallo, représentant des jeunes de Tomboroncoto, dresse également un tableau encore plus sombre : « nous sommes fatigués de ne rien gagner sur les mines en place. Nous voulons une aide pour nos jeunes et nos femmes ». Selon lui, les sociétés minières ne respectent pas leurs engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale.

 

Parallèlement, pour ce qui est des retombées économiques, ce sont les besoins les plus élémentaires qui ne sont pas satisfaits. « Tomboroncoto est une commune avec beaucoup d’entreprises minières, mais nous avons des problèmes d’eau et de santé », souligne Demba Diallo. La situation est d’autant plus critique, soulignent les populations, que la commune voisine compte plus de 17 000 habitants pour un seul forage.

 

Les populations réclament également une meilleure prise en charge de la santé et de l’éducation, domaines où elles estiment que les sociétés minières devraient assumer leurs responsabilités. Elles demandent par ailleurs la reprise du paiement des bourses familiales, suspendues depuis l’arrivée du régime actuel.

 

Une révision du code minier demandée

 

Face à cette situation qui perdure depuis des années, les habitants exigent la réouverture du débat sur le code minier en vigueur, qu’ils jugent défavorable à leurs intérêts. Le député Thierno Alassane Sall a promis de porter ces préoccupations devant l’Assemblée nationale. « Je vais essayer de proposer ce problème au niveau de l’Assemblée nationale pour qu’une question d’information soit ouverte afin que leur problème soit réglé », a-t-il déclaré. Les populations de Tomboroncoto attendent désormais que leur cri de détresse soit entendu et que des mesures concrètes soient prises pour améliorer leur quotidien.

 




Jeudi 8 Janvier 2026
Idy Sow (Stagiaire)



