Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye


La brigade territoriale de Nioro du Rip a porté un coup sévère au trafic transfrontalier de stupéfiants jeudi 8 janvier 2026. Dans le cadre de son dispositif de lutte contre le commerce illicite de drogue, cette unité a mené une opération qui s’est soldée par le démantèlement d’un réseau actif de trafic international.

 

L’intervention des gendarmes fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant les activités suspectes d’un individu identifié comme trafiquant de drogue et résidant dans une zone frontalière avec le pays voisin, rapporte Libération. Les enquêteurs ont alors mené des investigations approfondies qui les ont conduits au domicile du principal suspect, situé dans le village de Dinguiraye, relevant de la commune de Paoskoto.

 

La perquisition effectuée dans cette habitation s’est révélée fructueuse. Les forces de l’ordre ont découvert et saisi quatre kilogrammes de chanvre indien d’origine sénégalaise. L’opération a abouti à l’interpellation du mis en cause ainsi que de son complice présumé. Les deux individus sont actuellement entre les mains de la justice et devront répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents pour trafic international de stupéfiants.

 
