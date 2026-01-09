Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées

L’armée poursuit ses opérations de démantèlement des sites d’orpaillage clandestin dans la région de Kédougou. Selon une note de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), une opération menée ce mercredi 7 janvier 2026 a permis le démantèlement d’un site clandestin à Moussala, dans le département de Saraya.



L’intervention a été conduite par les éléments de la Zone militaire n°4, qui ont procédé à la neutralisation du site et à l’interpellation de 60 individus. Plusieurs équipements utilisés pour l’exploitation aurifère illégale ont également été saisis au cours de l’opération.



Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin, un phénomène aux lourdes conséquences environnementales, sécuritaires et sanitaires dans la région de Kédougou.

