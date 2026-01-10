Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants

Les forces de l’ordre du commissariat des Parcelles Assainies ont frappé fort dans la nuit du 8 janvier à la Cité Mixta. Agissant sur la base d’une information anonyme, les éléments de la brigade de recherches ont interpellé trois personnes suspectées de trafic de stupéfiants et de prostitution clandestine, rapporte Libération du jour.







L’opération a été déclenchée après qu’un citoyen ait signalé la présence d’un dealer actif dans le secteur. Les enquêteurs ont exploité ce renseignement et mené leurs investigations jusqu’à identifier les suspects et leur lieu d’opération. Les personnes appréhendées sont Sidy Mouhameth Dieng, 27 ans, qui exerce comme éleveur de volailles à la Cité Mixta, Adja Yatta Mbodji, une coiffeuse de 23 ans résidant à Thiaroye Azur, et Khady Diouf, 19 ans, habitante de la Cité Mixta.







Au moment de leur interpellation, les trois individus détenaient vingt boulettes de crack. Une fouille approfondie des lieux a révélé l’existence d’une chambre servant de dépôt pour la drogue. Les policiers y ont également découvert 15.000 francs CFA, somme présumée provenir du commerce illicite de stupéfiants.







Les suspects sont poursuivis pour détention et trafic de drogue dure, activités de proxénétisme et non-respect des obligations d’enregistrement sanitaire. L’ensemble des éléments saisis, dont les vingt doses de crack et les fonds en espèces, ont été mis sous scellés et versés au dossier d’instruction.

