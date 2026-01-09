Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés


Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés
Plus de 780 personnes originaires du Sénégal, de Gambie, de Guinée et du Mali ont été interceptées ces derniers jours dans leur tentative de rejoindre clandestinement l'Europe depuis les côtes gambiennes, a annoncé vendredi le ministère gambien de l'Intérieur, quelques jours après le naufrage d'une pirogue ayant fait des dizaines de victimes.

"Nous avons mené trois opérations qui ont conduit à l'arrestation de 782 migrants présumés à travers plusieurs localités du pays", a déclaré à l'AFP Simon Lowe, porte-parole du Département de l'immigration en Gambie.

Parmi les personnes interceptées, puis remises en liberté sous caution, figurent 233 ressortissants du Sénégal, 197 de Gambie, 176 de Guinée et 148 du Mali.

Ces opérations ont débuté le 3 janvier, après qu'au moins 31 personnes migrantes sont mortes et de nombreuses autres portées disparues dans le naufrage au large de la Gambie le 1er janvier d'un bateau qui tentait de rejoindre l'Europe.

Le naufrage de ce bateau, parti le soir du 31 décembre et qui transportait plus de 200 personnes, a ému ce pays ouest-africain d'où de nombreux exilés tentent de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries par la périlleuse route de l'Atlantique.

"La Gambie observe avec une profonde inquiétude une augmentation rapide du nombre de personnes tentant de rejoindre l'Europe par la mer en utilisant la Gambie comme base de départ", a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur.

Cette situation a déclenché "l'activation d'équipes d'opération spéciale pour y répondre de manière décisive", ajoute le communiqué.

Plusieurs naufrages ou disparitions de pirogues clandestines ont eu lieu ces dernières semaines au large de la Gambie.

Le bateau ayant fait naufrage dans la nuit du réveillon avait lancé un appel de détresse au large de la région de North Bank, dans le nord-ouest de la Gambie. La marine nationale avait alors lancé dans la nuit une vaste opération de recherche.

Par ailleurs, plusieurs centaines de migrants ouest-africains dont plusieurs originaires de villages au Sénégal, et qui ont embarqué il y a plus d'un mois dans une pirogue partie des côtes de Gambie n'ont pas donné signe de vie depuis lors, a appris l'AFP vendredi auprès d'acteurs de la migration au Sénégal.

Une autre pirogue transportant plus de 190 migrants, dont on était sans nouvelles depuis son départ des côtes du nord du pays le 17 novembre, a fait naufrage, selon la Fondation Ebrima sur la situation des migrants.

Le renforcement récent des contrôles en mer au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc a conduit les départs des pirogues clandestines à se déplacer vers le sud, notamment depuis les côtes de Gambie et de Guinée, rallongeant encore plus le temps passé en mer.
Autres articles
Vendredi 9 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué - 09/01/2026

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère - 09/01/2026

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg - 09/01/2026

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés - 09/01/2026

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play - 09/01/2026

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État :

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État : "Un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État" (Syntes) - 09/01/2026

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées - 09/01/2026

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM - 09/01/2026

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés - 09/01/2026

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions…

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions… - 09/01/2026

COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants

COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants - 09/01/2026

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée »

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée » - 09/01/2026

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP - 09/01/2026

Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale

Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale - 09/01/2026

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse - 08/01/2026

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire - 08/01/2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026 - 08/01/2026

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires - 08/01/2026

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron - 08/01/2026

Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques?

Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques? - 08/01/2026

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis - 08/01/2026

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle - 08/01/2026

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes - 08/01/2026

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende - 08/01/2026

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe - 08/01/2026

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème - 08/01/2026

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué - 08/01/2026

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation - 08/01/2026

Accident à Faraféni: le bilan provisoire fait état de 15 victimes dont 7 décédées et 2 dans un état non identifiable

Accident à Faraféni: le bilan provisoire fait état de 15 victimes dont 7 décédées et 2 dans un état non identifiable - 08/01/2026

Tournée de Thierno Alassane Sall dans la région de Kédougou : Les populations de Landieni, commune de Bandafassi, crient au secours

Tournée de Thierno Alassane Sall dans la région de Kédougou : Les populations de Landieni, commune de Bandafassi, crient au secours - 08/01/2026

RSS Syndication