Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés

Plus de 780 personnes originaires du Sénégal, de Gambie, de Guinée et du Mali ont été interceptées ces derniers jours dans leur tentative de rejoindre clandestinement l'Europe depuis les côtes gambiennes, a annoncé vendredi le ministère gambien de l'Intérieur, quelques jours après le naufrage d'une pirogue ayant fait des dizaines de victimes.



"Nous avons mené trois opérations qui ont conduit à l'arrestation de 782 migrants présumés à travers plusieurs localités du pays", a déclaré à l'AFP Simon Lowe, porte-parole du Département de l'immigration en Gambie.



Parmi les personnes interceptées, puis remises en liberté sous caution, figurent 233 ressortissants du Sénégal, 197 de Gambie, 176 de Guinée et 148 du Mali.



Ces opérations ont débuté le 3 janvier, après qu'au moins 31 personnes migrantes sont mortes et de nombreuses autres portées disparues dans le naufrage au large de la Gambie le 1er janvier d'un bateau qui tentait de rejoindre l'Europe.



Le naufrage de ce bateau, parti le soir du 31 décembre et qui transportait plus de 200 personnes, a ému ce pays ouest-africain d'où de nombreux exilés tentent de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries par la périlleuse route de l'Atlantique.



"La Gambie observe avec une profonde inquiétude une augmentation rapide du nombre de personnes tentant de rejoindre l'Europe par la mer en utilisant la Gambie comme base de départ", a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur.



Cette situation a déclenché "l'activation d'équipes d'opération spéciale pour y répondre de manière décisive", ajoute le communiqué.



Plusieurs naufrages ou disparitions de pirogues clandestines ont eu lieu ces dernières semaines au large de la Gambie.



Le bateau ayant fait naufrage dans la nuit du réveillon avait lancé un appel de détresse au large de la région de North Bank, dans le nord-ouest de la Gambie. La marine nationale avait alors lancé dans la nuit une vaste opération de recherche.



Par ailleurs, plusieurs centaines de migrants ouest-africains dont plusieurs originaires de villages au Sénégal, et qui ont embarqué il y a plus d'un mois dans une pirogue partie des côtes de Gambie n'ont pas donné signe de vie depuis lors, a appris l'AFP vendredi auprès d'acteurs de la migration au Sénégal.



Une autre pirogue transportant plus de 190 migrants, dont on était sans nouvelles depuis son départ des côtes du nord du pays le 17 novembre, a fait naufrage, selon la Fondation Ebrima sur la situation des migrants.



Le renforcement récent des contrôles en mer au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc a conduit les départs des pirogues clandestines à se déplacer vers le sud, notamment depuis les côtes de Gambie et de Guinée, rallongeant encore plus le temps passé en mer.