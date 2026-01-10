Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité

La Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour a vécu une nuit particulièrement agitée avant-hier jeudi. Trois détenus placés en cellule d’isolement ont tenté une évasion audacieuse, mais violente, rapidement mise en échec par la vigilance et la réactivité des gardes pénitentiaires. Selon L’Observateur, l’incident a failli virer à l’émeute, tant la confrontation entre détenus et agents a été musclée.







Les protagonistes de cette tentative de fuite sont connus sous les surnoms de « Beau gars », « Sérère » et « Nandité ». Le premier, I. Ndiaye de son vrai nom, est un trafiquant de drogue notoire, écroué depuis seulement 48 heures et placé sous mandat de dépôt. À peine arrivé en cellule d’isolement, il aurait, d’après L’Observateur, convaincu ses deux codétenus de monter un plan d’évasion.











Un trio aux profils lourds









« Sérère », récidiviste des tentatives d’évasion, en était déjà à sa troisième tentative depuis mars 2021. Placé en isolement pour une bagarre, il n’aurait pas hésité à replonger dans l’aventure. Le troisième complice, « Nandité », condamné à un an de prison pour vol et incarcéré en cellule d’isolement pour détention de chanvre indien, a également adhéré au plan.







Leur objectif était clair : forcer la sortie de la prison et être récupérés à l’extérieur par un complice à moto, un certain Mané, contacté par « Beau gars », présenté comme le cerveau de l’opération.











Une tentative déjouée dans la cour de la prison









D’après L’Observateur, les faits se sont déroulés aux alentours de 2 heures du matin. Profitant de l’obscurité, les trois détenus sont parvenus à défoncer les grilles de leur cellule de punition, située dans la grande cour de la prison. Mais le vacarme métallique a immédiatement alerté les gardes pénitentiaires en faction.







Une fois dans la cour, les fugitifs ont tenté de rejoindre le mur de clôture pour l’escalader. Ils ont cependant été interceptés avant d’y parvenir. Refusant de se rendre, les trois hommes ont opposé une résistance farouche, engageant une violente bagarre avec les forces pénitentiaires.











Une confrontation musclée, un échec total









La confrontation a été rude, mais la supériorité numérique et la préparation des gardes ont rapidement pris le dessus. Après un affrontement physique intense, les détenus ont été maîtrisés et immédiatement remis aux éléments de la police centrale de Mbour pour les besoins de l’enquête.







Face aux enquêteurs, les trois hommes ont reconnu la tentative d’évasion. Toutefois, les auditions ont rapidement tourné aux accusations croisées. « Nandité » et « Sérère » ont unanimement désigné « Beau gars » comme l’initiateur et le cerveau du projet, affirmant qu’il avait tout organisé dès son arrivée, y compris le contact avec le complice à moto.











Retour derrière les barreaux, sous haute surveillance









De son côté, « Beau gars » n’a pas nié son rôle central, tout en livrant des aveux partiels. À l’issue de leur garde à vue réglementaire, les trois détenus ont été déférés au parquet. Leur tentative d’évasion, considérée comme une infraction pénale grave venant s’ajouter à leurs condamnations initiales, a conduit le magistrat à décerner un nouveau mandat de dépôt à leur encontre.







Comme le souligne L’Observateur, ils ont ainsi été renvoyés en détention, où ils devraient désormais être placés sous des conditions de surveillance renforcées, en attendant de répondre de cette nouvelle infraction devant la justice.

