Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale


Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale

Le processus des Assises nationales des Daara (AND) a franchi un pas décisif, ce jeudi, avec la clôture des concertations départementales de Tivaouane, présidée par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, en présence des autorités administratives, religieuses et des acteurs du sous-secteur des daara. 

 

Cette étape s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait de la réforme des daara un pilier essentiel de la nouvelle vision éducative du Sénégal. 

 

Avant la cérémonie de clôture, le ministre de l’Éducation nationale a effectué des visites de courtoisie et d’information auprès des Khalifes généraux de Tivaouane et de Ndiassane, marquant ainsi la place centrale des autorités religieuses dans ce processus de concertation. Un acte qui répond à la volonté du Gouvernement de conduire cette réforme dans le respect des traditions et en parfaite synergie avec les guides spirituels. À Tivaouane, comme dans l’ensemble des communes du Sénégal, les concertations communales ont permis une large mobilisation des Serigne daara, des familles religieuses, des collectivités territoriales, des acteurs éducatifs et sociaux, ainsi que de la société civile. Les échanges ont porté sur des thématiques structurantes telles que la gouvernance des daara, leur financement, les curricula, le statut des maîtres coraniques, les conditions de vie et d’apprentissage des ndongo daara, ainsi que la protection des enfants.

 

Dans son allocution, le Ministre Moustapha Guirassy a salué la qualité des contributions issues des concertations, soulignant qu’elles traduisent une volonté collective de bâtir une réforme fidèle à la vocation originelle des daara, tout en leur garantissant une place reconnue dans le système éducatif national.

 

Il a rappelé que cette orientation s’inscrit pleinement dans l’Agenda de transformation “Sénégal 2050”, ainsi que dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre Ousmane Sonko, qui a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à intégrer les daara dans le système éducatif national, sans en altérer l’identité.

 

À l’issue de la phase départementale, les rapports issus des concertations communales seront consolidés au niveau régional, avant l’élaboration du rapport national. Les Journées nationales des Assises des Daara constitueront ensuite le cadre de restitution, de validation et d’adoption des recommandations, en présence des autorités religieuses, des acteurs éducatifs et des représentants institutionnels.

 

Ces travaux déboucheront sur la formulation d’orientations stratégiques claires, visant à mettre en place une gouvernance inclusive, durable et adaptée aux réalités des daara, avec la participation active et la supervision des Serigne daara à toutes les étapes.

 

En clôturant les concertations départementales de Tivaouane, le Ministre de l’Éducation nationale a réaffirmé l’engagement ferme de l’État à travailler main dans la main avec les guides religieux et l’ensemble des acteurs, afin de relever les défis liés à la qualité des enseignements, à l’environnement pédagogique, à la disponibilité de données fiables et à la protection des enfants.

Autres articles
Vendredi 9 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants

COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants - 09/01/2026

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée »

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée » - 09/01/2026

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP - 09/01/2026

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse - 08/01/2026

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire - 08/01/2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026 - 08/01/2026

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires - 08/01/2026

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron - 08/01/2026

Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques?

Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques? - 08/01/2026

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis - 08/01/2026

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle - 08/01/2026

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes - 08/01/2026

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende - 08/01/2026

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe - 08/01/2026

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème - 08/01/2026

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué - 08/01/2026

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation - 08/01/2026

Accident à Faraféni: le bilan provisoire fait état de 15 victimes dont 7 décédées et 2 dans un état non identifiable

Accident à Faraféni: le bilan provisoire fait état de 15 victimes dont 7 décédées et 2 dans un état non identifiable - 08/01/2026

Tournée de Thierno Alassane Sall dans la région de Kédougou : Les populations de Landieni, commune de Bandafassi, crient au secours

Tournée de Thierno Alassane Sall dans la région de Kédougou : Les populations de Landieni, commune de Bandafassi, crient au secours - 08/01/2026

Affaire des loyers fantômes à Guédiawaye : Bougazelli encore blanchi malgré les soupçons

Affaire des loyers fantômes à Guédiawaye : Bougazelli encore blanchi malgré les soupçons - 08/01/2026

𝐌𝐚𝐝𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐄́𝐭𝐚𝐭𝐬-𝐔𝐧𝐢𝐬 : 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐮𝐧𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞́ 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐞 (Par Babacar Sané Bâ)

𝐌𝐚𝐝𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐄́𝐭𝐚𝐭𝐬-𝐔𝐧𝐢𝐬 : 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐮𝐧𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞́ 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐞 (Par Babacar Sané Bâ) - 07/01/2026

Conseil des ministres : Le président Diomaye insiste sur la « redynamisation des programmes à caractère social »

Conseil des ministres : Le président Diomaye insiste sur la « redynamisation des programmes à caractère social » - 07/01/2026

La fabrique des réformes institutionnelles et normatives d’une gouvernance de rupture ( Par Sidy Alpha NDIAYE )

La fabrique des réformes institutionnelles et normatives d’une gouvernance de rupture ( Par Sidy Alpha NDIAYE ) - 07/01/2026

Décès de l’ancien recteur Seydou Madani Sy : Le PR Diomaye Faye présente ses condoléances

Décès de l’ancien recteur Seydou Madani Sy : Le PR Diomaye Faye présente ses condoléances - 07/01/2026

Destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall / La nouvelle direction des MSAD répond à la ville de Thiès :

Destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall / La nouvelle direction des MSAD répond à la ville de Thiès : "elle n'a été associée, ni de près ni de loin..." - 07/01/2026

« Référendum Rek » : un front citoyen se dresse contre toute révision constitutionnelle sans l’aval du peuple

« Référendum Rek » : un front citoyen se dresse contre toute révision constitutionnelle sans l’aval du peuple - 07/01/2026

Nécrologie : Rappel à Dieu de Seydou Madani Sy, ancien recteur et ancien ministre

Nécrologie : Rappel à Dieu de Seydou Madani Sy, ancien recteur et ancien ministre - 07/01/2026

Nécrologie : Décès du Pr Albert Bourgi

Nécrologie : Décès du Pr Albert Bourgi - 07/01/2026

Un matelas de 3 cm et un supplément à payer pour un Snickers: la vie de Maduro en prison

Un matelas de 3 cm et un supplément à payer pour un Snickers: la vie de Maduro en prison - 07/01/2026

Les États-Unis prennent le contrôle d’un pétrolier russe, Moscou dénonce l’attaque

Les États-Unis prennent le contrôle d’un pétrolier russe, Moscou dénonce l’attaque - 07/01/2026

RSS Syndication