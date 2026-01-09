Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale

Cette étape s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait de la réforme des daara un pilier essentiel de la nouvelle vision éducative du Sénégal.







Avant la cérémonie de clôture, le ministre de l’Éducation nationale a effectué des visites de courtoisie et d’information auprès des Khalifes généraux de Tivaouane et de Ndiassane, marquant ainsi la place centrale des autorités religieuses dans ce processus de concertation. Un acte qui répond à la volonté du Gouvernement de conduire cette réforme dans le respect des traditions et en parfaite synergie avec les guides spirituels. À Tivaouane, comme dans l’ensemble des communes du Sénégal, les concertations communales ont permis une large mobilisation des Serigne daara, des familles religieuses, des collectivités territoriales, des acteurs éducatifs et sociaux, ainsi que de la société civile. Les échanges ont porté sur des thématiques structurantes telles que la gouvernance des daara, leur financement, les curricula, le statut des maîtres coraniques, les conditions de vie et d’apprentissage des ndongo daara, ainsi que la protection des enfants.







Dans son allocution, le Ministre Moustapha Guirassy a salué la qualité des contributions issues des concertations, soulignant qu’elles traduisent une volonté collective de bâtir une réforme fidèle à la vocation originelle des daara, tout en leur garantissant une place reconnue dans le système éducatif national.







Il a rappelé que cette orientation s’inscrit pleinement dans l’Agenda de transformation “Sénégal 2050”, ainsi que dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre Ousmane Sonko, qui a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à intégrer les daara dans le système éducatif national, sans en altérer l’identité.







À l’issue de la phase départementale, les rapports issus des concertations communales seront consolidés au niveau régional, avant l’élaboration du rapport national. Les Journées nationales des Assises des Daara constitueront ensuite le cadre de restitution, de validation et d’adoption des recommandations, en présence des autorités religieuses, des acteurs éducatifs et des représentants institutionnels.







Ces travaux déboucheront sur la formulation d’orientations stratégiques claires, visant à mettre en place une gouvernance inclusive, durable et adaptée aux réalités des daara, avec la participation active et la supervision des Serigne daara à toutes les étapes.







En clôturant les concertations départementales de Tivaouane, le Ministre de l’Éducation nationale a réaffirmé l’engagement ferme de l’État à travailler main dans la main avec les guides religieux et l’ensemble des acteurs, afin de relever les défis liés à la qualité des enseignements, à l’environnement pédagogique, à la disponibilité de données fiables et à la protection des enfants.

