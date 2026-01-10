270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants

La Société immobilière du Cap-Vert (Sicap) fait face à une vague de locataires qui ne respectent pas leurs engagements financiers. Ces derniers se sont installés dans des programmes immobiliers sans honorer leurs obligations contractuelles, poussant l’entreprise à recourir massivement à la justice.







Le 6 janvier 2026, la 2ème Chambre civile du tribunal hors classe de Dakar a rendu une série de décisions favorables à la Sicap. Pas moins de 13 condamnations ont été prononcées, représentant un montant global de 269.922.943 francs CFA à récupérer, lit-on dans les colonnes du journal Libération de ce samedi.







Parmi les jugements rendus, A. Diaw devra s’acquitter de 2.688.698 francs CFA pour des loyers non payés. A.M. Fall est condamné à verser 36.880.766 francs CFA, tandis qu’I. Ndiaye doit régler 53.804.248 francs CFA et D. Fall 17.181.842 francs CFA.







D’autres locataires figurent également sur la liste des condamnations : K. Koita (13.232.186 francs CFA), K. Wane (5.952.942 francs CFA), M.M. Sarr (57.804.248 francs CFA), M. Aidara (6.658.937 francs CFA), M. Ndiaye (1.242.569 francs CFA), O. Faye (3.070.060 francs CFA), S. Sène (55.422.427 francs CFA), la société Sirl Sarl (6.167.320 francs CFA) et S. Fall (9.815.900 francs CFA).







Cette offensive juridique ne s’arrête pas là. En effet, plusieurs autres dossiers similaires sont actuellement en cours d’instruction devant les tribunaux. La Sicap se dit déterminée à recouvrer l’ensemble des sommes qui lui sont dues.

