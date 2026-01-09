Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP

Lors du dépôt collectif de lettres de protestation au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Guy Marius Sagna a également exprimé de sérieux doutes quant à la crédibilité du directeur général de l’Agence de réglementation pharmaceutique. Il a rappelé avoir adressé, dès mars 2025, une question écrite au ministre de la Santé au sujet d’éventuelles accusations antérieures visant le responsable de l’ARP, restée selon lui sans réponse à ce jour.







Pour le député, ce silence institutionnel alimente la méfiance et fragilise la confiance des citoyens dans le système de régulation pharmaceutique. Il appelle le ministère de la Santé à faire preuve de transparence, à fournir des explications claires sur le fonctionnement de l’ARP et à prendre, si nécessaire, des décisions fortes afin de garantir que la santé publique demeure la seule boussole de l’action gouvernementale.

