Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir


Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir
Le député Thierno Alassane Sall, accompagné du chroniqueur Abdou Nguer, a visité plusieurs villages du département de Bakel, notamment Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo, où il a constaté que certains villages ont de l'électricité, mais que le courant n'est pas opérationnel, tandis que d'autres n'ont pas du tout d'électricité. "C'est inadmissible", a-t-il déclaré, soulignant la responsabilité de l'Agence sénégalaise d'électrification Rurale (ASER). Il a ajouté que c'est le programme de Macky Sall, et qu'il reste juste à le mettre en service pour ces villages.

"Nous avons visité plus de cinq villages et dans deux villages, la ligne électrique passe à moins de 300 m de ces villages et ils n'étaient pas inscrits dans le programme", a-t-il déclaré, dénonçant l'incompétence du régime en place. Les villageois ont exprimé leur désespoir et leur sentiment d'abandon, demandant que les travaux soient achevés et que l'électricité soit mise en service. Ils ont également souligné les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder aux services de base, tels que la santé et l'éducation.

Le député a constaté que certaines infrastructures, telles que les salles de classe, ont été construites par la diaspora, mais sont étroites et inadaptées. "C'est inadmissible de voir des salles de classe avec plus de 96 élèves", a-t-il déclaré. Il a également visité le poste de santé d'AriGabo, construite par la diaspora, mais qui n'est pas encore achevée.

Dénonçant l'incompétence du régime, il a déclaré : "Il est temps que les responsables rendent compte de leurs actes et que les populations soient traitées avec dignité". Il a ajouté que les populations ne peuvent plus attendre et qu'il est temps que les autorités prennent des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes.

Il a annoncé qu'il va porter ce combat au niveau international si nécessaire, et qu'il saisira la justice espagnole si la justice du Sénégal ne fait rien pour récupérer les 37 milliards. "Les populations ne peuvent plus attendre et il est temps que les responsables rendent compte de leurs actes", a-t-il souligné.

Le député a promis de continuer à lutter pour que les droits des populations soient respectés et que les fonds soient utilisés à bon escient. Il a également appelé les populations à se mobiliser pour exiger leurs droits et à ne pas se laisser intimider par les autorités. "Nous sommes là pour vous soutenir et nous allons continuer à lutter pour que vos droits soient respectés!"
 


En conclusion, le député a promis de continuer à suivre de près la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les populations de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo aient accès aux services de base et aux infrastructures nécessaires pour vivre dignement.






Vendredi 9 Janvier 2026
Idy Sow (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique - 09/01/2026

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés - 09/01/2026

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué - 09/01/2026

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère - 09/01/2026

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg - 09/01/2026

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés - 09/01/2026

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play - 09/01/2026

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État :

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État : "Un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État" (Syntes) - 09/01/2026

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées - 09/01/2026

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM - 09/01/2026

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés - 09/01/2026

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions…

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions… - 09/01/2026

COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants

COUD : le ministre Daouda Ngom promet stabilité et investissements face aux attentes des étudiants - 09/01/2026

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée »

Coopération Sénégalo-mauritanienne : Ousmane Sonko plaide pour des « zones de prospérité partagée » - 09/01/2026

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP

Affaire Softcare : au ministère de la Santé, Guy Marius Sagna met en doute la direction de l’ARP - 09/01/2026

Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale

Assises des Daara : la phase départementale bouclée ce jeudi à Tivaouane par le ministre de l’Éducation nationale - 09/01/2026

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse

Exploitation minière à Tomboronkoto : Les populations laissées pour compte, crient leur détresse - 08/01/2026

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire

TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire - 08/01/2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026 - 08/01/2026

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires - 08/01/2026

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron - 08/01/2026

Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques?

Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques? - 08/01/2026

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis - 08/01/2026

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle - 08/01/2026

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes - 08/01/2026

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende - 08/01/2026

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe - 08/01/2026

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème - 08/01/2026

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué - 08/01/2026

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation - 08/01/2026

RSS Syndication