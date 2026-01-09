Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir

Le député Thierno Alassane Sall, accompagné du chroniqueur Abdou Nguer, a visité plusieurs villages du département de Bakel, notamment Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo, où il a constaté que certains villages ont de l'électricité, mais que le courant n'est pas opérationnel, tandis que d'autres n'ont pas du tout d'électricité. "C'est inadmissible", a-t-il déclaré, soulignant la responsabilité de l'Agence sénégalaise d'électrification Rurale (ASER). Il a ajouté que c'est le programme de Macky Sall, et qu'il reste juste à le mettre en service pour ces villages.



"Nous avons visité plus de cinq villages et dans deux villages, la ligne électrique passe à moins de 300 m de ces villages et ils n'étaient pas inscrits dans le programme", a-t-il déclaré, dénonçant l'incompétence du régime en place. Les villageois ont exprimé leur désespoir et leur sentiment d'abandon, demandant que les travaux soient achevés et que l'électricité soit mise en service. Ils ont également souligné les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder aux services de base, tels que la santé et l'éducation.



Le député a constaté que certaines infrastructures, telles que les salles de classe, ont été construites par la diaspora, mais sont étroites et inadaptées. "C'est inadmissible de voir des salles de classe avec plus de 96 élèves", a-t-il déclaré. Il a également visité le poste de santé d'AriGabo, construite par la diaspora, mais qui n'est pas encore achevée.



Dénonçant l'incompétence du régime, il a déclaré : "Il est temps que les responsables rendent compte de leurs actes et que les populations soient traitées avec dignité". Il a ajouté que les populations ne peuvent plus attendre et qu'il est temps que les autorités prennent des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes.



Il a annoncé qu'il va porter ce combat au niveau international si nécessaire, et qu'il saisira la justice espagnole si la justice du Sénégal ne fait rien pour récupérer les 37 milliards. "Les populations ne peuvent plus attendre et il est temps que les responsables rendent compte de leurs actes", a-t-il souligné.



Le député a promis de continuer à lutter pour que les droits des populations soient respectés et que les fonds soient utilisés à bon escient. Il a également appelé les populations à se mobiliser pour exiger leurs droits et à ne pas se laisser intimider par les autorités. "Nous sommes là pour vous soutenir et nous allons continuer à lutter pour que vos droits soient respectés!"





En conclusion, le député a promis de continuer à suivre de près la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les populations de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo aient accès aux services de base et aux infrastructures nécessaires pour vivre dignement.